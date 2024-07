Meteo Ancona, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata di Sabato ad Ancona si preannuncia variabile con nuvolosità che andrà via via aumentando nel corso della mattinata. Dalle prime ore del mattino, si avrà un cielo parzialmente nuvoloso con una temperatura intorno ai 27 gradi e un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà, ma non sono previste precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con temperature intorno ai 29-30 gradi e un’umidità intorno al 65%. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature che si manterranno sui 27 gradi e un’umidità intorno al 78%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con una velocità che varierà dai 2 ai 23 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

Domenica la situazione meteorologica ad Ancona vedrà un cielo variabile con tendenza a coprirsi nel corso della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità intorno all’88%. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà, ma non sono previste precipitazioni fino al pomeriggio. Nel pomeriggio la nuvolosità si trasformerà in coperto con temperature intorno ai 29 gradi e un’umidità del 73%. La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e temperature intorno ai 28 gradi con un’umidità intorno al 76%. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità che varierà dai 2 ai 22 km/h.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Lunedì ad Ancona è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali nel corso della giornata. La mattina inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità del 76%. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà senza precipitazioni. Nel primo pomeriggio, si avranno piogge con temperature intorno ai 28 gradi e un’umidità del 71%. Nel pomeriggio le piogge proseguiranno con temperatura intorno ai 28 gradi e un’umidità del 73%. La serata vedrà una graduale diminuzione delle precipitazioni con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità del 78%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordovest con una velocità che varierà dai 9 ai 15 km/h.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si preannuncia variabile con un peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per Lunedì. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle previsioni e ad adottare le precauzioni necessarie in caso di piogge e temporali.