Meteo BARI, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo previsto per Sabato, 20 Luglio 2024, a Bari sarà caratterizzato da una mattinata generalmente soleggiata, con temperature che si aggireranno intorno ai 32°C. Nel corso della mattinata è prevista un’evoluzione del tempo con l’arrivo di temporali a partire dalle ore 11:00, accompagnati da un aumento della velocità del vento fino a 13 km/h proveniente da nord-est. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura massima raggiungerà i 33.8°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti temporali e piogge con un calo delle temperature fino a 25.6°C. Durante la notte il cielo si libererà nuovamente, garantendo una notte serena con temperature intorno ai 26.5°C e venti deboli provenienti da diverse direzioni.

Domenica, 21 Luglio 2024

La giornata di Domenica, 21 Luglio 2024, si prospetta prevalentemente soleggiata a Bari, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 31-32°C per gran parte della giornata. Il cielo sarà sereno fino al tardo pomeriggio, quando si verificheranno temporali e piogge deboli con un calo delle temperature fino a 28.7°C. Durante la notte è previsto un temporale con venti provenienti da diverse direzioni, mentre le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Per Lunedì, 22 Luglio 2024, il tempo a Bari si presenterà variabile con un inizio di giornata soleggiato e temperature intorno ai 30-31°C. Nel corso della mattinata è previsto un cambiamento repentino con l’arrivo di temporali e piogge deboli, accompagnati da un aumento della velocità del vento fino a 22 km/h proveniente da est-nord-est. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, si verificheranno piogge più intense con un calo delle temperature fino a 26.6°C e venti provenienti da nord-ovest. Durante la sera e la notte le piogge continueranno con una progressiva diminuzione delle temperature fino a 22-23°C e venti sempre provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, il fine settimana a Bari si preannuncia variabile con un sabato caratterizzato da temporali e piogge, una domenica prevalentemente soleggiata con temporali serali, e un lunedì piovoso con temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le opportune precauzioni in caso di attività all’aperto.