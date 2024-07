Meteo Bergamo, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Le previsioni meteo per la giornata di Sabato a Bergamo indicano un inizio con cielo coperto e umidità intorno al 64% alle 00:00, con temperature che si aggirano sui 23.4°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con umidità in leggero aumento, mentre nel pomeriggio avremo una graduale comparsa del sereno accompagnata da un calo dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.5°C con venti provenienti da sud-est a una velocità media di 8 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C e venti provenienti da est con una velocità di 5-6 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

La giornata di Domenica vedrà un cielo prevalentemente coperto con un’umidità che si manterrà intorno al 78% nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 22-24°C fino al mattino, con venti deboli provenienti da nord-est. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature massime fino a 25.8°C. Nel pomeriggio avremo venti provenienti da sud-ovest con una velocità di 7-11 km/h e un aumento dell’umidità. Verso sera, il cielo continuerà ad essere coperto con temperature intorno ai 21-23°C e venti deboli provenienti da nord-est.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Per Lunedì le previsioni indicano un inizio di giornata con cielo coperto e un’umidità intorno al 90% alle prime ore del giorno, con temperature che si aggireranno sui 20-21°C. Durante la mattinata avremo un graduale diradamento delle nuvole e un calo dell’umidità, con temperature che si alzeranno fino a 28-29°C nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, con direzione variabile tra nord e sud-est. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23-25°C e venti deboli provenienti da nord.