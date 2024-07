Meteo Catania, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo a Catania per sabato sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. La temperatura si manterrà costantemente intorno ai 27-32°C, con un’umidità che oscillerà tra il 43% e il 75%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità tra i 10 e i 18 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il cielo sarà maggiormente sereno fino alle prime ore della notte.

Domenica, 21 Luglio 2024

Anche per la giornata di domenica a Catania si prevede un cielo sereno. Le temperature si manterranno costanti tra i 24 e i 32°C, con un’umidità che oscillerà tra il 39% e il 66%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità compresa tra 4 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni, ed il cielo rimarrà sereno per gran parte della giornata, con qualche nube sparsa verso sera.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Per lunedì, il meteo a Catania prevede cieli poco nuvolosi al mattino e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 25 e i 34°C, con un’umidità che oscillerà tra il 31% e il 69%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità tra i 7 e i 19 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata.