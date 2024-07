Meteo: fresco e temporali la prossima settimana?

Il gran caldo nordafricano sembra essere arrivato al termine dopo un predominio durato oltre due settimane. A partire da domenica, avanzeranno correnti via via sempre più fresche dai quadranti nord-occidentali che abbatteranno la colonnina di mercurio, riportandola quantomeno attorno alle medie del periodo, ovvero verso temperature in linea con la tipica estate mediterranea.

L’arrivo di queste prime correnti fresche tra domenica e lunedì non passerà inosservato. Anzi, potrebbe produrre diversi temporali soprattutto al Nord, nelle regioni centrali e nelle aree interne di Puglia, Basilicata e Campania.

Il piatto forte della prossima settimana

Il piatto forte potrebbe arrivare durante la prossima settimana e, in particolar modo, tra il 24 e il 25 luglio. In questo periodo potrebbe giungere nel Sud Italia un nucleo di aria fresca proveniente dai Balcani. Il modello americano GFS, infatti, ci propone questa discesa di aria più fresca da nord-est, che sarebbe in grado di far scendere ulteriormente le temperature su tutta Italia, portandole addirittura al di sotto delle medie del periodo di un paio di gradi.

Questo calo termico sarebbe decisamente una buona notizia considerando che l’intero mese di luglio è stato caratterizzato da temperature sempre superiori alle medie del periodo. Questa goccia fresca potrebbe isolarsi sulle regioni del centro e del sud tra il 24 e il 26 luglio, determinando instabilità convettiva, ovvero tanti temporali con rischio di acquazzoni e locali grandinate.

Sia chiaro, per il momento è ancora una tendenza a lungo termine che necessita di smentite o conferme nei prossimi aggiornamenti. Quel che è certo al momento è il deterioramento dell’anticiclone tra domenica e lunedì, che porterà a un deciso calo delle temperature, seppur non particolarmente vistoso.