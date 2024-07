Meteo Livorno, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il sabato a Livorno si preannuncia piuttosto variabile. Durante la notte, il cielo sarà principalmente sereno con temperature stabili intorno ai 24 gradi e un’umidità intorno all’88-90%. Al mattino, la situazione meteorologica non cambierà molto, con poche nuvole sparse e un aumento della temperatura fino a 28 gradi. Nel pomeriggio, il tempo sarà stabile, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 29-30 gradi. La sera e la notte saranno caratterizzate da sereno con temperature intorno ai 25-26 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra i 7 e i 13 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

La domenica a Livorno sarà caratterizzata da un inizio con cielo sereno e temperature intorno ai 24 gradi. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 30 gradi. Nel pomeriggio, il tempo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature intorno ai 30 gradi. La sera e la notte saranno invece caratterizzate da un cielo coperto con temperature stabili intorno ai 27-28 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità compresa tra i 3 e i 15 km/h.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Lunedì il tempo subirà una nuova variazione. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità intorno al 62-67%. Al mattino, il cielo sarà nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a 32-33 gradi. Nel pomeriggio, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 36 gradi. La sera e la notte saranno invece caratterizzate da sereno con temperature intorno ai 27-28 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est-nord-est con una velocità compresa tra i 1 e i 22 km/h.

In conclusione, il weekend a Livorno si presenterà con un mix di sereno, nubi sparse e coperto, con temperature che raggiungeranno i 36 gradi lunedì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.