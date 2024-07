Meteo Messina, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo a Messina sabato sarà generalmente stabile con nubi sparse al mattino, seguite da un cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e in sereno durante la serata. Le temperature si manterranno intorno ai 26-29°C, con un’umidità che oscillerà tra il 64% e l’85%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 15-19 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

Anche domenica si prevede un clima stabile e soleggiato a Messina. Le temperature saranno comprese tra i 25.6°C e i 31.7°C, con un’umidità tra il 48% e l’87%. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con una velocità media di 9-17 km/h. Il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Lunedì il clima a Messina sarà nuovamente stabile, con nubi sparse al mattino, seguite da cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature varieranno tra i 25.7°C e i 32.3°C, accompagnate da un’umidità che oscillerà tra il 34% e l’84%. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con una velocità media di 4-24 km/h.

In conclusione, per il prossimo weekend a Messina si prevedono condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature calde e vento leggero. È consigliabile godersi il bel tempo e prendere le opportune precauzioni per proteggersi dai raggi solari. Buon weekend!