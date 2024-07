Meteo Potenza, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Per Sabato, Potenza godrà di un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 22.9°C alle prime ore del mattino, raggiungendo il picco di 31.6°C intorno alle 13:00, per poi diminuire gradualmente fino a 22.7°C verso mezzanotte. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 42% e il 79%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a una velocità compresa tra 2 km/h e 10 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

Domenica sarà caratterizzata da un clima prevalentemente sereno fino al tardo pomeriggio, quando si prevedono alcune nuvole sparse seguite da una leggera pioggia. Le temperature si manterranno costanti tra i 22.1°C e i 32.1°C. L’umidità sarà più elevata rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 24% e il 66%. Il vento inizierà da sud-est, per poi virare a nord-nord-ovest con intensità compresa tra 1 km/h e 10 km/h.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Lunedì si presenterà con nubi sparse e un lieve aumento dell’umidità, con temperature che si manterranno tra i 19.4°C e i 28.6°C. Verso mezzogiorno è prevista una pioggia debole, seguita da un aumento dell’intensità delle precipitazioni fino al tardo pomeriggio. L’umidità oscillerà tra il 34% e l’86%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 km/h e 14 km/h, provenendo da diverse direzioni nel corso della giornata.