Meteo prossima settimana, colpo di scena: impulso fresco e instabile al centro-sud?

Il periodo di dominio dell’Anticiclone nordafricano, che ha caratterizzato il clima in Italia per circa 2 settimane consecutive, sembra volgere al termine. Con l’arrivo di domenica 21 luglio si assisterà già a un significativo cambiamento su parte della penisola: correnti d’aria più fresche provenienti dai settori nord-occidentali investiranno il nostro Paese a iniziare dalle regioni settentrionali, dove è atteso un calo generale delle temperature.

Queste correnti più temperate di provenienza atlantica non si limiteranno a portare un semplice abbassamento delle temperature. La loro incursione sarà accompagnata dalla formazione di numerosi fenomeni temporaleschi, che si manifesterebbero in particolare nelle zone settentrionali domenica, ma anche in quelle centrali e nelle aree interne delle regioni meridionali nel corso di lunedì, quando anche qui le temperature inizieranno a perdere qualche grado.

Probabile impulso fresco e instabile a metà settimana prossima

Questa incursione di aria più fresca e instabile potrebbe però essere solo un antipasto, in base agli ultimi aggiornamenti. La situazione potrebbe farsi ancor più interessante nel proseguo della prossima settimana, in particolare nei giorni compresi tra il 24 e il 25 luglio. In questa fase si prevede l’arrivo di una massa di aria ben più fresca, probabilmente originaria dei Balcani, che potrebbe puntare soprattutto il Centro-Sud Italia. Il modello previsionale americano GFS ci fornisce questa visione, indicando un probabile ingresso di correnti “fredde” da nord-est capaci di determinare una diminuzione delle temperature sull’intero territorio nazionale, portandole anche al di sotto della media stagionale di alcuni gradi sulle aree adriatiche e al Nord-Est.

La discesa di questa massa d’aria rappresenterebbe una vera e propria inversione di tendenza rispetto al trend del mese di luglio, che ha visto temperature sistematicamente al di sopra delle medie. Oltre al netto calo delle temperature, potrebbero crearsi condizioni favorevoli, sempre sulle regioni del centro-sud, per instabilità convettiva, ovvero rovesci e temporali che evolvono in particolar maniera nelle ore diurne/pomeridiane.

È importante precisare che, al momento, si tratta di una previsione lontana ancora diversi giorni. Dunque necessita di essere confermata o smentita attraverso i prossimi aggiornamenti meteorologici. Ciò che appare sicuro è il progressivo indebolimento dell’anticiclone africano fra domenica e l’inizio della settimana, con un modesto calo delle temperature e temporali sparsi. Poi potrebbe arrivare questa rinfrescata ancor più importante, ma ne riparleremo nei prossimi articoli.