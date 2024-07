Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024:

Il meteo per sabato a Reggio Calabria prevede una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Al mattino e nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C con un vento leggero proveniente dal settore nord a una velocità di 17-19 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 64% e il 76%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà per lo più sereno con la presenza di nubi sparse nelle prime ore della mattinata. Non sono previste precipitazioni.

Domenica, 21 Luglio 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche simili a quelle di sabato. Le temperature oscilleranno tra i 25°C e i 31°C, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alla giornata precedente. Il cielo si presenterà completamente sereno per gran parte della giornata, con la presenza di nubi sparse solo nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 9 e i 16 km/h provenendo principalmente da nord-est. Non sono previste precipitazioni.

Lunedì, 22 Luglio 2024:

Lunedì, le condizioni meteorologiche subiranno una leggera variazione. Le temperature si manterranno elevate, oscillando tra i 25°C e i 31°C. Al mattino, il cielo si presenterà sereno con la presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 4 e i 24 km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà moderata, variando tra il 36% e l’84%. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, il weekend a Reggio Calabria si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature estive e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi sufficientemente per godersi al meglio queste splendide giornate estive. Buon weekend!