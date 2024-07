Meteo Salerno, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo a Salerno per Sabato 20 Luglio 2024 sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino ci sarà un cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra i 25.8 °C e i 28.5 °C. Nel pomeriggio e verso sera il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 29.4 °C. L’umidità varierà tra il 66% e l’80% durante la giornata. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media tra i 2 e i 13 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

Domenica 21 Luglio 2024, il meteo a Salerno prevede condizioni stabili e soleggiate per la maggior parte della giornata. Al mattino e nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 25.1 °C e i 29.7 °C. L’umidità si manterrà tra il 66% e il 77%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra 4 e 16 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 26.5 °C.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Per Lunedì 22 Luglio 2024, il meteo a Salerno subirà un cambiamento con l’arrivo di nuvole e precipitazioni. Al mattino ci saranno nubi sparse con temperature tra i 25.7 °C e i 29.7 °C. Nel corso della giornata il cielo si coprirà progressivamente, con piogge deboli previste nel tardo pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 °C. L’umidità variabile tra il 35% e l’87% e il vento cambierà direzione, soffiando da nord-nordovest al mattino e da est-sud-est nel tardo pomeriggio.

In conclusione, il fine settimana a Salerno si prevede all’insegna del bel tempo, con temperature estive e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare per Lunedì, quando sono previste precipitazioni e un aumento dell’umidità. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi il tempo soleggiato nel weekend!