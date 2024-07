Meteo Taranto, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024:

La giornata di Sabato a Taranto si prospetta con un cielo sereno per la maggior parte del giorno, con temperature in aumento che raggiungeranno il picco massimo di 38.1°C intorno alle 13:00. Il vento sarà prevalentemente da direzione Sud-Sudovest con velocità moderata, e l’umidità si manterrà intorno al 25-30%.

Domenica, 21 Luglio 2024:

La giornata di Domenica inizierà con condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a toccare i 36.3°C intorno alle 13:00. Tuttavia, nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con pioggia forte intorno alle 15:00, seguita da piogge leggere e nuvolosità. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, in particolare da Est e Nord-Est. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Lunedì, 22 Luglio 2024:

Lunedì sarà caratterizzato da un’alternanza di tempo sereno e temporali nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35.2°C, con un aumento dell’umidità durante i temporali. Il vento sarà prevalentemente da direzione Sud-Sudest con velocità moderata. Nel complesso, il cielo si presenterà per lo più sereno, con condizioni climatiche più stabili rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, il weekend a Taranto si preannuncia con temperature elevate, con Sabato come giornata più calda e Domenica con la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Lunedì, invece, sarà caratterizzato da un mix di sereno e temporali, con temperature ancora elevate ma con una maggiore variabilità delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto durante questi giorni.