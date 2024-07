Meteo Torino, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo a Torino per Sabato 20 Luglio prevede una giornata generalmente soleggiata con alcune nubi sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32.8°C intorno alle ore 15:00, mentre la minima sarà di 20.6°C intorno alle ore 04:00. L’umidità sarà moderata, con valori che si manterranno tra il 33% e l’89%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con velocità variabili tra 1 e 8 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

La giornata di Domenica 21 Luglio a Torino sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con piogge attese nelle prime ore del mattino e poi nuovamente nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20.1°C e i 28.5°C. L’umidità sarà più elevata rispetto al giorno precedente, con valori che raggiungeranno l’91% durante la notte. Il vento sarà prevalentemente orientato a nord-est, con raffiche fino a 10 km/h durante la mattina.

Lunedì, 22 Luglio 2024

La settimana inizierà con una giornata di sereno a Torino. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 32.6°C, mentre le minime saranno di 19°C. L’umidità sarà più contenuta rispetto alla giornata precedente, attestandosi intorno al 33%. Il vento sarà debole e soffierà principalmente da sud-sud-est. Nel complesso, Lunedì sarà una giornata calda e soleggiata.

In conclusione, il weekend a Torino si presenterà con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata soleggiata a Sabato, con un aumento delle precipitazioni attese per Domenica, per poi ritornare al sereno inizio settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.