Meteo Venezia, previsioni da Sabato 20 a Lunedì 22 Luglio

Sabato, 20 Luglio 2024

Il tempo a Venezia sabato 20 Luglio 2024 sarà caratterizzato da copertura nuvolosa con precipitazioni durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C con un’umidità relativamente elevata. La giornata inizierà con piogge che diminuiranno di intensità nel corso della mattinata e si trasformeranno in nuvolosità sparsa nel pomeriggio, per poi diradarsi verso sera. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità compresa tra 10 e 23 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

Domenica 21 Luglio 2024, il cielo a Venezia sarà prevalentemente sereno al mattino, con temperature iniziali di circa 24-26°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a copertura nuvolosa nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 30°C con un’umidità che si aggirerà intorno al 60-70%. Il vento soffierà principalmente da est-sud-est con una velocità compresa tra 5 e 12 km/h.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Lunedì 22 Luglio 2024, il cielo a Venezia sarà prevalentemente coperto, con pochi sprazzi di sereno durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 32°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-90%. Il vento sarà variabile, ma prevalentemente proveniente da nord-nord-est e sud-sud-est, con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

In conclusione, per il prossimo fine settimana a Venezia, ci aspettiamo un inizio con precipitazioni il Sabato, seguito da un miglioramento delle condizioni meteorologiche durante la giornata. Domenica vedrà un cielo inizialmente sereno che si trasformerà in nuvolosità crescente nel corso della giornata. Lunedì sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa diffusa, con qualche schiarita occasionale. Le temperature si manterranno elevate, con un’umidità che potrebbe risultare fastidiosa per alcune persone. Il vento sarà generalmente leggero. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.