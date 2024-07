Ondata di calore ancora su 9 regioni: avviso di temperature molto elevate dall’Aeronautica Militare

L’ondata di caldo africano che sta interessando il Centro-Sud Italia con temperature elevate persisterà anche per il fine settimana. L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi relativo proprio all’ondata di calore, fornendo dettagli specifici sulle aree colpite e sulle previsioni termiche.

Secondo la previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 19 luglio 2024, le condizioni di onda di calore persisteranno nelle seguenti modalità:

Lazio, Campania e Calabria : Nelle prossime 6-9 ore, queste regioni vedranno temperature massime che potrebbero raggiungere i 39-40°C, specialmente nelle aree interne.

: Nelle prossime 6-9 ore, queste regioni vedranno temperature massime che potrebbero raggiungere i 39-40°C, specialmente nelle aree interne. Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna : Per le prossime 48-60 ore, le temperature massime previste supereranno i 40°C nelle aree interne di queste regioni.

: Per le prossime 48-60 ore, le temperature massime previste supereranno i 40°C nelle aree interne di queste regioni. Toscana e Umbria: Anche queste regioni sperimenteranno temperature elevate, con punte massime oltre i 38°C nelle prossime 6-9 ore.

L’ondata di calore rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica, in particolare per le persone anziane, i bambini e coloro che soffrono di patologie croniche. Si raccomanda di adottare misure preventive per ridurre l’esposizione al caldo intenso, come rimanere in ambienti freschi, idratarsi adeguatamente e evitare attività fisiche intense nelle ore più calde della giornata.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a seguire le indicazioni fornite per affrontare al meglio questa fase di caldo estremo.

C.N.M.C.A.