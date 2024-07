Crolla ponte in Cina dopo piogge torrenziali: bilancio drammatico, almeno 12 morti e decine di dispersi

Una tragica ondata di maltempo ha colpito il nord della Cina, portando piogge torrenziali che hanno causato il crollo di un ponte, con conseguenze devastanti. L’incidente si è verificato nei pressi della città di Shangluo. Al momento, sono 12 le vittime accertate, mentre 31 persone risultano ancora disperse.

Le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi delle 12 vittime all’interno di cinque veicoli estratti dal fiume che scorre sotto il ponte crollato. Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, le prime indagini suggeriscono che 17 auto e otto camion sono precipitati nel fiume durante il crollo.

Le immagini trasmesse dalla televisione di Stato cinese mostrano una scena straziante: una sezione del ponte parzialmente sommersa, con l’acqua del fiume che scorre impetuosamente sopra di essa. Questi fotogrammi riflettono la gravità della situazione e l’entità dei danni provocati dal maltempo.

Negli ultimi giorni, ampie zone della Cina settentrionale e centrale sono state colpite da piogge incessanti, causando inondazioni diffuse e significativi danni infrastrutturali. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per soccorrere i dispersi e fornire assistenza alle comunità colpite.

