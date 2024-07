Grossa frana a Livigno, bloccata una galleria

Una grossa frana, verificatasi dopo un forte temporale avvenuto nel pomeriggio, si è riversato sulla strada che da Livigno conduce al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera nel tratto compreso tra Livigno e la dogana stessa, in località Dardaglin.

Diversi gli automobilisti e i motociclisti, in prevalenza turisti, bloccati dentro il tunnel e nelle vicinanze della galleria. “Le operazioni di recupero delle persone coinvolte sono in corso, con l’utilizzo di un battello pneumatico che attraversa il Lago di Livigno per raggiungere la zona interessata”, fanno sapere i soccorritori. Sul posto si sono recati i pompieri del Comando di Sondrio con il personale permanente del distaccamento di Valdisotto e i volontari della sede di Livigno. Presente sul posto a coordinare gli interventi anche il sindaco Remo Galli. Sono in corso le verifiche di eventuali dispersi. Il collegamento non verrà riaperto prima delle ore 20 di domani, sabato 20 luglio.