Meteo BARI, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Luglio

Meteo BARI prossimi giorni 22 Luglio, 23 Luglio, 24 Luglio: temporali, sereno e nubi sparse

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Lunedì 22 Luglio, sono previsti temporali, mentre Martedì 23 Luglio e Mercoledì 24 Luglio il cielo si presenterà sereno con la comparsa di nubi sparse.

Meteo per Lunedì, 22/07/2024

Lunedì a Bari, la giornata inizierà con un cielo sereno con una temperatura di 29.3°C alle 00:00, seguita da un leggero aumento dell’umidità. Nelle prime ore del mattino, la situazione rimarrà stabile, ma verso le 08:00 si prevede l’arrivo di temporali con un aumento della velocità del vento. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del pomeriggio, con temperature che oscilleranno intorno ai 30°C. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si coprirà gradualmente, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà prevalentemente da direzione est-nordest con velocità variabili.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31.2°C, mentre le minime si manterranno sui 26.5°C. L’umidità sarà elevata, con valori che si aggireranno tra il 51% e il 77%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 6 e i 25 km/h.

Meteo per Martedì, 23/07/2024

Martedì a Bari, il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, con la comparsa di nubi sparse nel corso della mattina. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 31.6°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da direzione nord-nordovest con intensità compresa tra i 19 e i 24 km/h.

Le temperature massime oscilleranno intorno ai 31.6°C, mentre le minime si manterranno sui 25.6°C. L’umidità sarà moderata, con valori che si aggireranno tra il 56% e il 72%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 5 e i 27 km/h.

Meteo per Mercoledì, 24/07/2024

Mercoledì a Bari, il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata, con la comparsa di nubi sparse nel corso del pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32.2°C, mentre le minime si manterranno sui 26.3°C. L’umidità sarà moderata, con valori che si aggireranno tra il 46% e il 69%. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest-nordovest con intensità compresa tra i 11 e i 18 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano temporali per Lunedì 22 Luglio, seguiti da giornate di sereno con nubi sparse per Martedì 23 Luglio e Mercoledì 24 Luglio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle attività all’aperto e la scelta dell’abbigliamento più adatto.