Meteo: caldo africano e afa all’epilogo, ecco da quando rinfresca

Il caldo africano sta finalmente per concedere una tregua. Nei prossimi giorni assisteremo infatti a un ridimensionamento di caldo e afa sull’Italia attraverso due impulsi più freschi e instabili. Il primo fronte sta in queste ore transitando su parte del nord ed entro domani raggiungerà il Sud Italia, portando qui temporali anche intensi, specie sulle aree interne e del versante tirrenico.

È importante notare però che questo primo peggioramento non sarà associato al transito di aria particolarmente fresca, per tanto non sarà sufficiente a far crollare la colonnina di mercurio. Il calo termico atteso sarà piuttosto contenuto, e l’afa africana continuerà a persistere per almeno altri due giorni, ovvero nelle giornate di lunedì e martedì, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Insomma avremo qualche grado in meno ma ancora umidità elevata e sensazione di disagio.

Rinfrescata più incisiva solo da metà settimana

Un ulteriore e più incisivo abbassamento delle temperature è previsto per mercoledì e ancor più fra giovedì e venerdì, grazie all’arrivo di una massa d’aria fresca che si dirigerà dai Balcani verso l’Adriatico, lambendo buona parte del suolo italiano. I venti settentrionali diventeranno più vivaci, portando con sé aria finalmente più asciutta e fresca su gran parte dello stivale, assicurando così un significativo abbassamento delle temperature sia durante il giorno che di notte.

Dunque solo a metà della prossima settimana potremo finalmente godere di un’aria decisamente più gradevole, con temperature che si allineeranno alle medie stagionali o, in alcuni casi, scenderanno localmente anche al di sotto di esse. Tuttavia, sembra che il caldo intenso e l’afa possano tornare a farsi sentire nel Mediterraneo verso la fine di luglio, a causa di un’ulteriore espansione dell’anticiclone nordafricano sulla nostra penisola. Ne riparleremo.