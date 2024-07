Meteo Genova, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Luglio

Previsioni Meteo – Genova, 22 Luglio 2024

Per lunedì 22 Luglio, il meteo a Genova si prevede variabile con cielo coperto durante la notte e nubi sparse nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà, portando a un tempo sereno e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una leggera brezza proveniente da direzione variabile. In serata e durante la notte, cielo sereno con lieve aumento dell’umidità.

Previsioni Meteo – Genova, 23 Luglio 2024

Martedì 23 Luglio, il meteo a Genova prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con nubi sparse nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con leggera presenza di nubi. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera brezza proveniente da direzione variabile. In serata, il tempo si manterrà stabile con presenza di nubi sparse.

Previsioni Meteo – Genova, 24 Luglio 2024

Mercoledì 24 Luglio, il meteo a Genova prevede un inizio giornata con cielo sereno e leggera presenza di nubi sparse nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con leggera brezza proveniente da direzione variabile. Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la presenza di nubi sparse, mentre in serata ci sarà un aumento della nuvolosità.

Le temperature si manterranno elevate con valori massimi intorno ai 34°C lunedì, 31°C martedì e 30°C mercoledì. L’umidità sarà moderata, variando tra il 45% e il 85%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione variabile con intensità tra 1 km/h e 22 km/h. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche e di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo.

Concludendo, nei prossimi giorni a Genova si prevede un clima caldo e variabile, con prevalenza di sole e leggera presenza di nubi sparse. È importante monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per adattare al meglio le attività all’aperto.