Meteo Messina, previsioni da Lunedì 22 a Mercoledì 24 Luglio

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 22 Luglio, 23 Luglio, 24 Luglio: maltempo in arrivo con temporali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche con il rischio di temporali e precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Lunedì, 22 Luglio 2024

Durante le prime ore del mattino, ci sarà un cielo sereno con temperature intorno ai 25-26°C e un’umidità del 50-60%. Tuttavia, a partire dalle 15:00, è prevista l’arrivo di nubi sparse seguite da un aumento delle precipitazioni. La temperatura diminuirà fino a 24°C con un’umidità che raggiungerà l’83%. Il vento soffierà con una velocità di 19-24 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest.

Martedì, 23 Luglio 2024

Questa giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con poche nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 24-31°C con un’umidità che si manterrà intorno al 60-85%. Il vento sarà moderato con una velocità di 10-21 km/h proveniente da direzioni variabili, principalmente da Nord e Nord-Nord Ovest.

Mercoledì, 24 Luglio 2024

Il meteo si manterrà stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 31°C con un’umidità tra il 60-88%. Il vento soffierà con una velocità moderata intorno ai 11-20 km/h proveniente da Nord e Nord-Nord Est.

In conclusione, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni a Messina, in quanto è previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di temporali e precipitazioni. È consigliabile essere preparati e attrezzati per affrontare eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteo.