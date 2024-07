Meteo Ancona, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Previsioni Meteo Ancona prossimi giorni 23 Luglio, 24 Luglio e 25 Luglio:

Le previsioni meteo per Ancona per i prossimi giorni indicano condizioni meteorologiche variabili. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 23 Luglio 2024:

Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 25.3°C e i 30.3°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità compresa tra 8 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61-80%. Nel pomeriggio e verso sera il tempo continuerà a essere sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30.3°C. Nel tardo pomeriggio inizieranno a comparire nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. Il vento si sposterà verso nord-nordest mantenendo una velocità compresa tra 5 e 8 km/h.

Mercoledì, 24 Luglio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 25.7°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà coperto con un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità tra i 18 e i 20 km/h. Nel tardo pomeriggio le nuvole inizieranno a diradarsi e il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 28.6°C. In serata il tempo migliorerà ulteriormente con cielo sereno e temperature intorno ai 27.3°C. Il vento si sposterà verso nord-nordest mantenendo una velocità compresa tra 3 e 11 km/h.

Giovedì, 25 Luglio 2024:

Nella prima parte della giornata il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 24.2°C e i 28.1°C. Il vento soffierà da sud-sudest a una velocità compresa tra 1 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-68%. Durante il pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 26.3°C. Il vento si sposterà verso sud-ovest mantenendo una velocità compresa tra 3 e 10 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ancona indicano una variazione delle condizioni meteorologiche. È consigliabile restare informati tramite fonti affidabili per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo. Ricordate di prendere sempre le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste per godere appieno di ogni giornata.