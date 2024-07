Meteo BARI, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Meteo Bari prossimi giorni 23 Luglio, 24 Luglio, 25 Luglio: Sereno con leggera presenza di nuvole e temperature stabili

La città di Bari si prepara ad un periodo di stabilità atmosferica nei prossimi giorni. Martedì 23 Luglio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole e temperature che si manterranno costanti. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno con un’umidità del 65% e una temperatura di 27.8°C. Nel corso della giornata, la situazione rimarrà invariata con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 31.7°C attorno alle 13:00. La sera e la notte si manterranno serene con temperature che scenderanno gradualmente fino a 27.8°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 12 e 25 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Nord Ovest.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì 24 Luglio, il cielo sopra Bari si confermerà sereno con una presenza minima di nuvole. Le temperature subiranno lievi variazioni durante la giornata, partendo da 27.4°C a mezzanotte e raggiungendo i 31.8°C attorno alle 13:00. La situazione rimarrà stabile nel pomeriggio con temperature intorno ai 30.0°C. Il vento soffierà con una velocità media tra i 17 e i 23 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest. Nel tardo pomeriggio è previsto un temporale, che porterà una leggera diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì 25 Luglio, il cielo sopra Bari si manterrà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con valori che oscilleranno tra i 25.5°C e i 29°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante il giorno. Il vento soffierà con una velocità media tra i 15 e i 22 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Nord Ovest. Nel complesso, la situazione meteo prevede condizioni stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate estive nella città di Bari.

Queste previsioni meteo offrono un quadro rassicurante per i prossimi giorni, con condizioni atmosferiche stabili e temperature gradevoli. È sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti, ma per ora sembra che Bari possa godere di un clima piacevole e adatto a diverse attività all’aperto.