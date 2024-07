Meteo Catania, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Meteo Catania prossimi giorni 23 Luglio, 24 Luglio, 25 Luglio:

Il clima a Catania nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni di temperatura e condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 23 Luglio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 27 gradi Celsius fino alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a toccare i 31.8 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con temperature attorno ai 32 gradi Celsius. Le nubi sparse continueranno fino alla serata, quando il cielo si limiterà nuovamente a essere poco nuvoloso. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità che varierà tra i 5 e i 14 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 39-67%.

Mercoledì, 24 Luglio 2024:

La giornata di mercoledì si preannuncia con condizioni di sereno e temperature che si aggireranno sui 26-33 gradi Celsius. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 32.4 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con temperature intorno ai 31-32 gradi Celsius. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra nord-ovest e sud-est, con una velocità compresa tra i 3 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34-75% durante l’arco della giornata.

Giovedì, 25 Luglio 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni di sereno durante le prime ore del giorno con temperature tra i 24.9 e i 31.9 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 31.9 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 30-31 gradi Celsius. Durante la sera, il cielo si coprirà parzialmente, portando a una diminuzione delle temperature fino a raggiungere i 27.2 gradi Celsius. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità compresa tra i 6 e i 16 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 46-80% durante l’arco della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania mostrano una variazione delle condizioni meteorologiche, con una combinazione di sereno, nuvolosità parziale e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni aggiornate per prepararsi adeguatamente alle variazioni del clima.