Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Meteo Catanzaro prossimi giorni 23 Luglio, 24 Luglio, 25 Luglio: Sereno e caldo, possibili piogge deboli giovedì

Questo è un aggiornamento sulle previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni. Martedì si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre mercoledì il tempo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature elevate. Giovedì, invece, è prevista l’arrivo di alcune piogge deboli.

Martedì, 23 Luglio 2024

Durante la giornata di martedì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel pomeriggio, con 31.7°C intorno alle 12:00. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media tra i 28 e i 34 km/h. L’umidità oscillerà tra il 50% e il 81% durante il giorno.

Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì vedrà un’altra giornata di tempo stabile con cielo sereno. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 32.5°C verso mezzogiorno, mentre la velocità del vento sarà compresa tra i 28 e i 34 km/h provenienti dall’ovest. L’umidità si manterrà intorno al 49-85% durante la giornata.

Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì, il cielo sarà nuvoloso con la possibilità di piogge deboli. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28.5°C intorno alle 10:00, con un aumento dell’umidità al 91% e una diminuzione della velocità del vento, che soffierà da sud-sud-est con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h.

In conclusione, il meteo per i prossimi giorni a Catanzaro promette serenità e caldo, con la possibile comparsa di piogge deboli giovedì. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.