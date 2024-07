Meteo Genova, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Meteo Genova previsioni per Martedì, 23 Luglio 2024:

Martedì a Genova si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con alcune nubi sparse al mattino che tenderanno a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, con un lieve aumento dell’umidità nel pomeriggio. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità media di 10 km/h.

Meteo Genova previsioni per Mercoledì, 24 Luglio 2024:

Mercoledì le condizioni meteorologiche a Genova saranno caratterizzate da cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nubi sparse nel primo pomeriggio. Le temperature massime saranno in aumento, toccando i 31 gradi nel primo pomeriggio, accompagnate da un lieve calo dell’umidità. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con una velocità media di 10 km/h.

Meteo Genova previsioni per Giovedì, 25 Luglio 2024:

Giovedì a Genova si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso al mattino, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi nel primo pomeriggio, con una diminuzione dell’umidità relativa. Il vento soffierà da nord, con una velocità media di 15 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, chiunque a Genova potrà pianificare le proprie attività all’aperto nei prossimi giorni, tenendo conto delle variazioni delle condizioni atmosferiche. Sia che si tratti di un picnic in spiaggia o di una passeggiata in montagna, è sempre importante essere ben preparati alle condizioni meteorologiche. Speriamo che questo articolo ti sia stato utile per pianificare al meglio la tua settimana!