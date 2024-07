Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Meteo L’Aquila prossimi giorni 23 Luglio, 24 Luglio, 25 Luglio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano un andamento variabile con possibilità di precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 23 Luglio, 2024

Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 20°C e i 31°C. L’umidità si manterrà intorno al 66-69%. Nel pomeriggio è prevista una leggera copertura nuvolosa con possibili precipitazioni deboli, accompagnate da un aumento dell’umidità al 77%. Il vento sarà debole con direzione variabile tra S e SE.

Mercoledì, 24 Luglio, 2024

La giornata inizierà con piogge deboli e temperature intorno ai 21°C. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, ma nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni, con un calo delle temperature intorno ai 24-28°C e un’umidità che raggiungerà il 75%. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

Giovedì, 25 Luglio, 2024

La giornata inizierà con piogge deboli, temperature intorno ai 20°C e un’umidità intorno all’88%. Durante la giornata il cielo si libererà dalle nuvole, con temperature massime intorno ai 26-27°C e un’umidità che scenderà al 47%. Il vento soffierà da est con una velocità tra i 12 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un mix di sereno, nuvolosità e piogge deboli, con temperature comprese tra i 20°C e i 31°C e un’umidità che varia dal 40% all’88%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali precipitazioni.