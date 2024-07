Meteo Messina, previsioni da Martedì 23 a Giovedì 25 Luglio

Martedì, 23 Luglio 2024

Il martedì a Messina inizierà con piogge deboli durante la notte, seguite da un cielo parzialmente nuvoloso e temperature stabili intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità tra i 10 e i 15 km/h. Durante la giornata, il cielo si schiarirà gradualmente, portando all’arrivo di cieli sereni a partire dalle ore 10:00. Le temperature saliranno, raggiungendo i 29.8°C intorno alle ore 13:00, e poi diminuiranno leggermente nel corso del pomeriggio. Il vento rimarrà moderato, con direzione nord-nordest.

Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento a Messina. La mattina inizierà con temperature intorno ai 27°C, che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 30.9°C intorno a mezzogiorno. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative, con cieli sereni e vento costante da nord-nordest.

Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì sarà un’altra giornata di cielo sereno a Messina, con temperature leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti. La giornata inizierà con temperature intorno ai 26-27°C, che saliranno gradualmente fino a toccare i 30.3°C intorno alle ore 13:00. Il vento sarà debolmente presente, con una direzione prevalente da nord-nordest. Nel complesso, condizioni meteo stabili con un’umidità moderata.

In sintesi, i prossimi giorni a Messina saranno caratterizzati da un clima prevalentemente sereno, con temperature elevate ma non eccessive, e venti moderati provenienti da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà a livelli accettabili. Sono previsti ottimi condizioni per godersi le giornate estive in città.