Meteo: solo qualche giorno di tregua dal grande caldo africano, vi spieghiamo perché

Il robusto anticiclone africano, che ha dominato il clima italiano per un lungo periodo, sta finalmente perdendo forza. In queste ore, un primo impulso instabile sta transitando sulla nostra penisola: si tratta di una goccia fredda in quota in rapida progressione verso il Sud Italia. Questa porterà oggi temporali localmente intensi nelle regioni del Centro-Sud, in particolare nelle zone interne meridionali e tirreniche. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo termico di qualche grado, che farà attenuare leggermente la calura africana.

A seguire, tra mercoledì e giovedì, correnti settentrionali raggiungeranno la penisola da nord-est e riusciranno a spezzare la morsa del caldo e dell’afa, pur senza produrre particolari fenomeni meteorologici. Il tempo tornerà ad essere stabile e ampiamente soleggiato, ma apprezzeremo una discreta rinfrescata. Non si tratterà di una rottura stagionale o di un break estivo: continuerà a fare caldo, e sarà piena estate, ma quanto meno non registreremo valori estremi come quelli dell’ultimo periodo.

Le temperature non toccheranno più valori eccessivi come i 40 gradi e ci sarà uno stop alle notti tropicali che hanno caratterizzato il periodo recente.

I valori diurni potranno raggiungere anche 33-35 gradi, in particolare nelle zone interne del Centro e delle isole maggiori, mentre al Nord e nelle regioni adriatiche scenderanno attestandosi intorno ai 28-30 gradi.

Questa fase di caldo più vivibile e sopportabile, tuttavia, potrebbe non durare a lungo. Le previsioni mostrano infatti scenari nuovamente molto caldi, con l’anticiclone africano che si rafforzerà già nel corso del fine settimana e all’inizio della prossima.

È probabile che le temperature raggiungeranno nuovamente i 38-40 gradi, con l’afa che tornerà ad aumentare col passare dei giorni. Insomma, avremo solo qualche giorno di tregua, una breve parentesi climatica più normale, per poi ritrovarci nuovamente sotto il sole cocente e il caldo intenso su tutta Italia.