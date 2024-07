Bolide luminosissimo avvistato poco fa al centro-nord Italia

Un fenomeno spettacolare ha illuminato i cieli di gran parte d’Italia questa sera, attirando l’attenzione di migliaia di persone. Intorno alle 21:40, un bolide è stato avvistato mentre attraversava l’atmosfera terrestre, lasciando dietro di sé una scia luminosa di colore bluastro che è durata diversi secondi prima di dissolversi.

Le segnalazioni sono giunte numerose in redazione, con avvistamenti particolarmente diffusi nel nord Italia e in buona parte del centro, in particolare dalla Toscana e dall’Umbria. Testimoni affermano di aver osservato chiaramente la scia del meteorite che ha illuminato il cielo notturno per circa 4-5 secondi, procedendo in direzione est.

Cos’è un Bolide?

Un bolide è come viene chiamata comunemente una meteora estremamente luminosa, ovvero un meteorite che entra nell’atmosfera terrestre ad alta velocità. A causa dell’attrito con l’aria, il meteorite si riscalda rapidamente, causando un’esplosione che produce una brillante scia di luce. I bolidi sono più luminosi delle meteore ordinarie e possono talvolta essere accompagnati da suoni e boati. La loro apparizione può variare di colore a seconda della composizione chimica del meteorite e delle condizioni atmosferiche. Raramente frammenti del meteorite possono riuscire a raggiungere il suolo prima di disintegrarsi.