Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo BARI prossimi giorni 24 Luglio, 25 Luglio, 26 Luglio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 28°C con un’umidità del 63%. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature fino a 31.2°C e una diminuzione dell’umidità al 60%. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature che raggiungeranno i 32.3°C e un vento con velocità media di 20 km/h proveniente da nord-ovest. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti temporali con un calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante la notte, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature comprese tra i 28°C e i 27.5°C e temporali con venti provenienti da ovest-nord-ovest.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

La giornata inizierà con temporali e temperature attorno ai 27.5°C con un’umidità del 68%. Durante la mattina e il pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno con cieli sereni, temperature che raggiungeranno i 31.1°C e un’umidità in diminuzione. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 28.5°C e un cielo sereno. Durante la notte, le temperature si abbasseranno fino a 25.6°C con un cielo limpido e venti provenienti da ovest.

VENERDÌ 26 LUGLIO

La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni con temperature comprese tra i 24°C e i 28.8°C e un’umidità in diminuzione. Durante la giornata, i venti soffieranno da ovest-nord-ovest con una velocità media di 15-20 km/h. Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili con temperature intorno ai 24°C e cieli sereni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche con temporali previsti mercoledì, seguiti da un miglioramento delle condizioni giovedì e venerdì con cieli sereni e temperature in aumento.