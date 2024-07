Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Meteo Cagliari prossimi giorni 24 Luglio, 25 Luglio, 26 Luglio: sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari promettono condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

MERCOLEDÌ, 24 LUGLIO

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli attorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno rapidamente, con valori che supereranno i 30°C nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni e il vento soffierà da nord-ovest con intensità tra i 16 e i 27 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%. In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma resterà comunque piacevolmente caldo.

GIOVEDÌ, 25 LUGLIO

Anche giovedì il tempo sarà stabile con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che toccheranno i 35°C nelle ore centrali. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, ma comunque sopportabile. Durante la giornata il vento sarà debole e proverrà da nord-ovest, mentre nel tardo pomeriggio si registreranno deboli brezze da est. La notte sarà piacevolmente fresca, con termometri che scenderanno attorno ai 24°C.

VENERDÌ, 26 LUGLIO

La giornata di venerdì si aprirà con condizioni meteo simili ai giorni precedenti, con cieli sereni e temperature intorno ai 23°C. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno i 31-32°C, con un aumento dell’umidità che potrebbe rendere l’aria più afosa. Il vento sarà debole e proverrà da nord-ovest, con brezze provenienti da est nel corso della giornata. Anche la notte sarà mite con temperature attorno ai 24°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Cagliari ci attendiamo un clima caldo e soleggiato, ideale per godersi le bellezze della città e le spiagge circostanti. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le temperature elevate previste.