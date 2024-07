Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo per Catania

Nei prossimi giorni, a Catania, il tempo si presenterà in maniera abbastanza stabile, con un cielo prevalentemente sereno e temperature piuttosto elevate.

MERCOLEDÌ, 24 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 27 gradi. Nel corso della mattinata il cielo continuerà a mantenersi sgombro da nuvole, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 33 gradi intorno alle ore 11. Nel primo pomeriggio, si avrà un leggero aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, mentre nel tardo pomeriggio e verso sera si avrà un cielo nuvoloso ma comunque senza piogge. Le temperature si manterranno elevate, attestandosi intorno ai 30 gradi.

Il vento soffierà con intensità compresa tra i 9 e i 17 km/h provenendo prevalentemente da est, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

GIOVEDÌ, 25 Luglio 2024

Anche per giovedì è previsto un cielo prevalentemente sereno, con temperature che inizieranno intorno ai 26 gradi durante la notte e raggiungeranno i 31 gradi verso mezzogiorno. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non vi sarà alcuna precipitazione significativa. Nella seconda parte della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un calo delle temperature.

Il vento sarà debole, con una velocità compresa tra 2 e 17 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità, invece, aumenterà fino al 85% in serata.

VENERDÌ, 26 Luglio 2024

La giornata di venerdì presenterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Non sono previste precipitazioni significative lungo l’arco della giornata, e il vento sarà debole. L’umidità si manterrà intorno al 75% durante gran parte della giornata.

In conclusione, per i prossimi giorni si prevedono condizioni meteorologiche generalmente stabili, con temperature elevate e un aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, e il vento non raggiungerà mai intensità elevate.