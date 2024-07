Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 24 Luglio, 25 Luglio, 26 Luglio: Sereno con lieve aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni prevalentemente serene, con un lieve aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì a Messina il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 26.9°C e i 30.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 65-80%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media tra i 13 e i 21 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Anche per giovedì il cielo rimarrà sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 26.5°C e i 30.3°C, con un’umidità che varierà tra il 62% e l’84%. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 5 e 17 km/h proveniente prevalentemente da nord-nord-est. Verso sera è prevista una leggera nuvolosità con un calo delle temperature.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì le condizioni meteo saranno simili ai giorni precedenti, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 26.0°C e i 32.1°C, con un’umidità che varierà tra il 51% e l’86%. Il vento sarà generalmente debole, con una direzione prevalente da nord-nord-ovest. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, a Messina ci attendono tre giornate all’insegna del sereno, con temperature in lieve aumento. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.