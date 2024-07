Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Milano previsioni meteo prossimi giorni

Il tempo a Milano nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì 24 Luglio 2024

Durante la prima parte della giornata avremo cieli coperti con lievi precipitazioni. Nella seconda metà della mattinata, il tempo migliorerà, portando a cieli poco nuvolosi. Nel pomeriggio e la sera è previsto un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 23.4°C e i 32.1°C, con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da sud con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h.

Giovedì 25 Luglio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità leggermente più alta rispetto al giorno precedente. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente e il vento si intensificherà, provenendo principalmente da est e sud-est. Nel pomeriggio sono previste nuvole sparse con qualche schiarita, ma con un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno tra i 23.2°C e i 29.7°C, con una lieve diminuzione della velocità del vento nel corso della giornata.

Venerdì 26 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 23.1°C. Durante la mattinata e la prima parte del pomeriggio, si avrà un cielo parzialmente nuvoloso con un graduale aumento della temperatura. Nel tardo pomeriggio e la sera, sono previste precipitazioni, con una diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h.

Queste previsioni meteo dettagliate per Milano nei prossimi giorni offrono una panoramica completa delle condizioni atmosferiche attese, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per prepararvi adeguatamente a fronteggiare le condizioni atmosferiche in evoluzione.