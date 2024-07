Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo per Napoli, 24 Luglio 2024:

La giornata di Mercoledì a Napoli sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante le prime ore del mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura intorno ai 26°C e un’umidità del 48%. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà, portando a piogge deboli a partire dalle 11:00 con un aumento della velocità del vento proveniente da Ovest. Il pomeriggio si presenterà con alternanza di nuvolosità e schiarite, con temperature massime intorno ai 32.5°C e venti moderati da direzione Ovest-Sudovest. Durante la serata e la notte si avrà un cielo nuvoloso con piogge deboli e temperature in diminuzione, accompagnate da venti da Sud-Sudovest.

Previsioni Meteo per Napoli, 25 Luglio 2024:

Giovedì a Napoli si prevede una giornata decisamente più stabile. Il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento e un’umidità in diminuzione. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 35.6°C e un vento leggero proveniente da Nord. Nel tardo pomeriggio e la sera le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sopra i 30°C e venti deboli provenienti da Nord-Nordest. Durante la notte il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 28°C e venti deboli da Nord-Nordest.

Previsioni Meteo per Napoli, 26 Luglio 2024:

Venerdì a Napoli si prevede un’altra giornata di bel tempo. Il cielo sarà principalmente sereno durante l’intera giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 37.4°C nel primo pomeriggio. Durante la mattinata e il primo pomeriggio i venti saranno deboli provenienti da Est-Nordest, mentre nel tardo pomeriggio e la sera i venti aumenteranno di intensità provenendo da direzione Nord-Ovest. Durante la notte il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 27.7°C e venti deboli da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli indicano una variazione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Dopo un Mercoledì instabile, Giovedì e Venerdì si prospettano con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le temperature elevate.