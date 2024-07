Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo Padova

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano condizioni prevalentemente stabili con cieli sereni e nubi sparse, temperature in aumento e venti moderati. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 20-21°C e umidità che oscillerà tra l’80% e il 90%. Verso l’alba il cielo si libererà completamente, dando spazio a condizioni di sereno. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il tempo sarà stabile e soleggiato con temperature in aumento fino a 32°C e umidità che scenderà attorno al 40%. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da est con intensità tra i 10 e i 13 km/h.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli nuvolosi con temperature intorno ai 22-23°C e umidità tra il 70% e il 76%. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature che saliranno fino ai 30°C e umidità attorno al 42%. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà leggermente, mentre la sera e la notte avremo un cielo sereno con temperature attorno ai 23°C. Il vento soffierà da est con intensità tra 8 e 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli sereni e poco nuvolosi con temperature intorno ai 20-22°C e umidità tra il 70% e il 76%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino ai 31-32°C e umidità intorno al 45%. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 30°C. Il vento soffierà da est con intensità tra 8 e 11 km/h.