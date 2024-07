Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni:

Analizzando le previsioni meteo fornite, possiamo osservare un trend di bel tempo che caratterizzerà la città di Palermo per i prossimi tre giorni.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024:

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da condizioni di sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C con un’umidità che oscilla tra il 48% e il 79%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità tra i 2 e i 16 km/h.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024:

Anche per Giovedì le condizioni meteo saranno stabili, con prevalenza di cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 25°C e i 30°C. L’umidità si manterrà intorno al 62-78%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 0 e 16 km/h.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024:

Per Venerdì sono previste condizioni di tempo stabile e sereno, con temperature che si manterranno costanti tra i 25°C e i 30°C. L’umidità oscillerà tra il 50% e il 77%, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità tra 1 e 12 km/h.

In sintesi, le previsioni meteo per Palermo indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature gradevoli e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, soprattutto per chiunque abbia in programma attività all’aperto.