Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Meteo Potenza prossimi giorni 24 Luglio, 25 Luglio, 26 Luglio: piogge e sereno alternati

Le previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni presentano una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo per ogni giorno.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio, 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 21°C con un’umidità del 73%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno, ma le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 28.3°C verso le 11:00. Tuttavia, a partire da quest’ora, sono previste piogge deboli che dureranno fino alle 17:00, con temperature che diminuiranno fino a 24.4°C.

Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà e l’umidità salirà all’82%. La giornata si concluderà con condizioni poco nuvolose e temperature attorno ai 21.5°C.

Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 e i 10 km/h, principalmente proveniente da direzione Nord-Nord Ovest.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio, 2024

Giovedì si preannuncia una giornata con cielo sereno e temperature in aumento. La mattinata sarà caratterizzata da temperature intorno ai 27°C e un’umidità che si manterrà intorno al 49%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime attorno ai 28.1°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 8 e i 13 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Nord Ovest.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio, 2024

Venerdì il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime saranno di 29.5°C con un’umidità intorno al 30%. Il vento soffierà con una leggera brezza, con una velocità compresa tra i 1 e i 10 km/h, principalmente proveniente da direzione Nord.

In conclusione, i prossimi giorni a Potenza saranno caratterizzati da variazioni meteo, con piogge deboli mercoledì, seguite da giornate di sereno e temperature in aumento giovedì e venerdì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare le condizioni atmosferiche in arrivo.