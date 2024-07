Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo per Prato

Nei prossimi giorni, a Prato, sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature attorno ai 23-24°C e un’umidità che si aggirerà intorno al 75-80%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente, ma le temperature saliranno fino a toccare i 30-33°C. Nel primo pomeriggio sono previsti temporali con raffiche di vento che raggiungeranno i 14-18 km/h provenienti da direzione Nord. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si schiarirà nuovamente e le temperature si attesteranno intorno ai 28-30°C con un’umidità del 45-50% e un vento che soffierà da nord-est a una velocità di 7-9 km/h.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 24-25°C e un’umidità del 60-65%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 31-32°C e un’umidità che si abbasserà al 35-40%. Nel pomeriggio, le nuvole sparse daranno un po’ di tregua, ma nel tardo pomeriggio e la sera il cielo si presenterà nuvoloso con un’umidità del 50-60% e temperature che scenderanno fino a 26-27°C. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 6-8 km/h.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, temperature comprese tra i 23-24°C e un’umidità del 68-73%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con temperature che saliranno fino a 32-34°C e un’umidità che scenderà al 30-35%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 35-36°C e un’umidità che si manterrà bassa intorno al 28-30%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 6-8 km/h.

In base alle previsioni, i prossimi giorni a Prato saranno caratterizzati da variazioni del cielo, con possibili temporali nella giornata di mercoledì, per poi lasciare spazio a cieli sereni e poco nuvolosi nelle giornate successive. Le temperature saranno tipicamente estive, con valori massimi che potranno toccare anche i 35-36°C, mentre l’umidità si manterrà su valori tipici di questa stagione. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per eventuali cambiamenti repentini.