Meteo: riecco il grande caldo africano, temperature in netto aumento dal fine settimana

Previsioni meteo: nuova intensa ondata di caldo tra fine Luglio e inizio Agosto

Una pausa temporanea più gradevole

Finalmente, dopo settimane di caldo estremo caratterizzato dall’influenza dell’anticiclone africano, l’Italia sta vivendo un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Correnti d’aria più temperate, che provengono dai quadranti settentrionali, stanno portando a un generale abbassamento delle temperature, seppur mantenendo sempre un contesto piuttosto caldo e a tratti afoso. L’attenuazione del caldo africano sarà maggiormente percepibile tra domani e giovedì, quando l’arrivo di aria più asciutta, accompagnata da una ventilazione a tratti vivace dai quadranti settentrionali, renderà il clima decisamente più sopportabile, soprattutto nelle regioni orientali della penisola.

Vivremo così una fase di caldo più normale, in cui le temperature si stabilizzeranno su valori più in linea con le medie stagionali, con massime che varieranno tra i 28 e i 32 gradi, e con punte che potranno raggiungere i 32-34 gradi nelle zone interne, in particolare quelle tirreniche, ma difficilmente andranno oltre questa soglia.

Una nuova ondata di caldo in arrivo con l’anticiclone africano

Le previsioni meteo tuttavia confermano in modo chiaro che questa fase di caldo più contenuto non durerà a lungo. In effetti, i principali centri di calcolo meteorologico concordano nel prevedere una rinnovata espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo. Spagna, Francia meridionale, Italia e Balcani si troveranno nuovamente sotto una vasta cupola di aria molto calda proveniente dal nord Africa, portando a un incremento significativo delle temperature.

Aumento notevole delle temperature

In questo contesto, i termometri torneranno a salire in modo sensibile, superando nuovamente le medie stagionali di diversi gradi. Questa nuova ondata di caldo africano si preannuncia non solo intensa, ma anche duratura, come indicano gli ultimi aggiornamenti. Si prevede che il caldo ci accompagnerà fino alla fine di luglio e persisterà probabilmente anche all’inizio di agosto, rendendo il clima rovente soprattutto al Centro-Sud, ma con condizioni molto calde e afose anche al Nord.

Le temperature massime torneranno a crescere, superando nuovamente i 34-35 gradi, con punte che potranno arrivare fino a 39-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e nelle isole maggiori. Inoltre, il caldo, come accade frequentemente durante le avvezioni calde sub-tropicali che si prolungano per diversi giorni, diventerà intenso e opprimente anche durante le ore notturne. Dunque ci aspettiamo anche temperature minime molto elevate.

Nonostante ci siano pochi margini di cambiamento su questa previsione, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti, poiché potrebbero sempre verificarsi delle variazioni quando si parla di tendenze meteorologiche a lungo termine, oltre i 5-7 giorni.