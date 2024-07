Meteo Roma, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo Roma:

Nei prossimi giorni a Roma sono previste condizioni meteo stabili, con cieli sereni e temperature elevate. Ecco nel dettaglio le previsioni per ogni giorno:

MERCOLEDÌ, 24 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 27°C. Nel corso della mattinata le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 34°C verso le 10:00. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 5-11 km/h. Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il tempo rimarrà stabile con temperature che si manterranno intorno ai 34-37°C. Verso sera, le temperature diminuiranno leggermente, ma il cielo resterà sereno con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. L’umidità si manterrà intorno al 25-30% per gran parte della giornata.

GIOVEDÌ, 25 Luglio 2024:

Anche per giovedì le condizioni meteo saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature elevate. Durante la notte e le prime ore del mattino, le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una leggera presenza di nubi sparse. Durante la giornata, le temperature raggiungeranno i 34-35°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà in prevalenza da sud-ovest con una velocità tra i 5 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata.

VENERDÌ, 26 Luglio 2024:

Anche per venerdì si prevedono condizioni meteo stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Durante la notte le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 35-36°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà in prevalenza da sud-ovest con una velocità tra i 5 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata.

Complessivamente, le previsioni meteo per Roma indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature elevate e cieli sereni per i prossimi giorni.