Meteo: super anticiclone, di nuovo, da fine Luglio!

Il grande caldo africano si sta leggermente attenuando in queste ore su tante nostre regioni dopo il transito di acquazzoni e temporali. Non c’è stato un vero e proprio calo vertiginoso delle temperature, bensì un lieve calo che quantomeno ha smorzato la pesante arsura delle ultime settimane. Per un calo termico più marcato bisognerà attendere la velocissima perturbazione che tra mercoledì sera, giovedì e venerdì lambirà i Balcani e il Centro Sud Italia.

Questa velocissima incursione fresca favorirà un calo delle temperature e soprattutto dei tassi di umidità, permettendoci di tornare a respirare aria gradevole soprattutto durante le ore notturne. In effetti, nella notte tra mercoledì e giovedì e quella successiva, le temperature minime potrebbero scendere anche al di sotto dei 20 °, una notizia notevole dopo oltre tre settimane di minime simili a quelle tropicali.

Dopo questa brevissima fase meno calda, dovremo nuovamente vedercela con l’anticiclone africano destinato a inglobare nuovamente tutto il Mediterraneo e tutta l’Europa centro-orientale. Anche in questo caso potremmo imbatterci in una nuova lunghissima ondata di caldo caratterizzata da temperature molto elevate su tutta Italia e l’Europa dell’est. In tal caso, le anomalie potrebbero addirittura superare i 10 ° sopra la media.

Prospettive per fine Luglio e inizio Agosto

Insomma, non ci sono grandi novità per quanto riguarda l’evoluzione meteo di fine luglio e della prima decade di agosto: l’anticiclone sarà indiscusso protagonista della scena mediterranea assieme a caldo, sole e umidità. Quest’ultima tenderà a salire giorno dopo giorno, rendendo il caldo molto fastidioso e afoso sia di giorno che di sera.