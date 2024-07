Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Previsioni Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

La giornata di mercoledì a Taranto si preannuncia all’insegna del bel tempo. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature in rapida ascesa, toccando i 33.6°C verso le ore 9:00. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, ma attenzione all’aumento delle temperature che potrebbero raggiungere i 35°C. Verso le 11:00 è previsto un momentaneo passaggio nuvoloso, ma senza precipitazioni. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo sarà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, attorno ai 29-30°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità compresa tra i 15 e i 24 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40% durante il giorno, per poi aumentare leggermente la sera.

Previsioni Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C e l’umidità sarà intorno al 40%. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità costante tra i 13 e i 24 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate anche in serata, attorno ai 26-28°C. Condizioni ottimali per godersi una giornata all’aperto o al mare.

Previsioni Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, con temperature massime che si aggireranno attorno ai 34°C. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordovest, con intensità tra i 15 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Nel corso della serata, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 25°C. Non sono previste precipitazioni, pertanto le condizioni meteorologiche saranno ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

In sintesi, a Taranto si prospettano tre giornate all’insegna del sereno e delle alte temperature, con clima secco e ventilato. Nonostante il caldo, la brezza proveniente dal mare contribuirà a rendere le temperature più sopportabili, mentre l’assenza di precipitazioni renderà il clima ideale per svolgere attività all’aperto. Si consiglia comunque di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente, specialmente nelle ore più calde della giornata.