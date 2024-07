Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

La giornata di mercoledì a Trento inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 17 gradi. L’umidità sarà alta, attorno al 96%, con venti deboli provenienti da nord-nordest. Durante la mattinata il cielo sarà coperto, con temperature in costante aumento fino a toccare i 26 gradi verso le ore 9, accompagnate da una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 30 gradi e venti deboli provenienti da sud-sud-est. In serata, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo nuvoloso con temperature in calo e venti provenienti da est-sud-est.

Le condizioni meteo di giovedì vedranno un cielo coperto con temperature intorno ai 22 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. Durante il giorno, il cielo resterà prevalentemente coperto con leggere schiarite nelle prime ore del pomeriggio, seguite da un aumento delle nubi e temperature massime intorno ai 29 gradi. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con intensità variabile tra i 4 e gli 11 km/h. In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi.

Venerdì il clima sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, attorno ai 20 gradi nelle prime ore della giornata e in aumento fino a toccare i 30 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà costantemente alta, mentre i venti soffieranno da sud-sud-ovest con intensità variabile tra i 3 e i 14 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con nubi sparse e temperature massime intorno ai 30 gradi. In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi.