Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

PREVISIONI METEO TRIESTE

Il meteo a Trieste per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì a Trieste si prevede una giornata con copertura nuvolosa e fenomeni di precipitazione. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto con temperatura intorno ai 26°C e un’umidità del 57%. Verso mezzogiorno, il cielo si aprirà leggermente, lasciando spazio a qualche timido raggio di sole, con temperature che raggiungeranno i 32.5°C. Nel pomeriggio le nuvole saranno ancora presenti, con una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà sui 31.7°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 27.8°C. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 15-22 km/h. L’umidità si manterrà costante tra il 32% e il 57%.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì a Trieste il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-29°C. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra i 4 e i 25 km/h. L’umidità si manterrà tra il 37% e il 70%. Nel pomeriggio, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 27.6°C. Al calare della sera, il cielo si aprirà, regalando un tramonto in un’atmosfera serena.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì a Trieste le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature comprese tra i 21.6°C e i 28.4°C. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h. L’umidità si manterrà tra il 43% e il 71%. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà prevalentemente sereno, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano una varietà di condizioni atmosferiche, passando da una giornata nuvolosa a un cielo parzialmente sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni del tempo.