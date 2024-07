Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 24 a Venerdì 26 Luglio

Meteo Verona prossimi giorni 24 Luglio, 25 Luglio, 26 Luglio: giornate variabili con alternanza di sole e nubi

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona mostrano una varietà di condizioni atmosferiche, con giornate caratterizzate da alternanza di sole e nubi. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ogni singolo giorno.

Meteo per Mercoledì, 24 Luglio 2024

Mercoledì, il cielo a Verona sarà prevalentemente coperto fino alle prime ore del mattino con temperature intorno ai 22°C. Le nuvole daranno poi spazio al sole, portando le temperature fino a 32°C nel primo pomeriggio, con una leggera ventilazione da est-sudest. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 25°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 60%, mentre i venti soffieranno a una velocità media di 8 km/h provenienti da est-nordest.

Meteo per Giovedì, 25 Luglio 2024

Giovedì, il cielo a Verona sarà prevalentemente coperto con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Le temperature varieranno dai 22°C alle prime ore del mattino fino a toccare i 30°C nel primo pomeriggio. Durante la giornata, i venti soffieranno con intensità variabile tra i 6 e i 16 km/h provenienti da est-sudest. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà portando una diminuzione dell’umidità e delle temperature, con il termometro che si assesterà intorno ai 26°C.

Meteo per Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì, il cielo a Verona sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 32°C, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno prevalentemente da est-sudest con una velocità media compresa tra i 4 e i 9 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà portando una diminuzione delle nuvole e delle temperature, con il termometro che si assesterà intorno ai 30°C. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di nuvolosità e schiarite, temperature elevate e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate del tempo per programmare al meglio le attività all’aperto in queste giornate.