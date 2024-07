Non solo caldo nel meteo di fine Luglio, attenzione ai temporali su…

Dopo la velocissima rinfrescata in arrivo tra giovedì e venerdì, che ci permetterà di respirare aria quantomeno più sopportabile, ci sarà un nuovo ritorno del gran caldo all’interno del Mediterraneo. Tutti i centri di calcolo sono concordi sul ritorno in auge dell’anticiclone africano, che pianterà le radici nel Mediterraneo per tanti giorni consecutivi, esattamente sulla falsariga delle scorse settimane.

Già dal weekend, le temperature cominceranno a salire verso l’alto, riportandosi ben oltre le medie del periodo su tutto lo stivale. Tuttavia, non ci sarà solo caldo, afa e bel tempo.

Negli ultimi giorni di luglio, infatti, il Nord Italia potrebbe trovarsi un po’ ai margini della struttura anticiclonica e di conseguenza potrebbe subire l’offensiva di refoli freschi provenienti dall’Atlantico. Non si tratterà di perturbazioni organizzate, bensì di debolissime ondulazioni che dall’Atlantico potrebbero dirigersi sull’Europa centrale fino a lambire le Alpi e il Nord Italia.

Temporali e Grandinate

Questi disturbi di aria più fresca in alta quota potrebbero determinare rovesci, temporali e locali grandinate, principalmente tra il 28 e il 31 luglio. Solo alcune regioni vedranno gli effetti di questa instabilità: ci riferiamo a Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Acquazzoni e temporali saranno presenti negli ultimi quattro giorni di luglio, già a partire da questa domenica. Le aree più coinvolte saranno ovviamente quelle montuose tra Alpi e Prealpi, ma con qualche sconfinamento sulla Val Padana tra Lombardia e Piemonte.

Prospettive per Agosto

Con l’avvento di agosto, è molto probabile l’espansione dell’alta pressione anche più a nord. Di conseguenza, il tempo potrebbe stabilizzarsi in ogni angolo d’Italia. Caldo, afa, umidità e sole saranno i grandi protagonisti della prima decade del mese di agosto.