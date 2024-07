Previsioni meteo: nuova fortissima ondata di caldo fra fine Luglio e inizio Agosto

Una parentesi più mite di qualche giorno

Dopo settimane di caldo estremo sotto l’influenza dell’anticiclone africano, l’Italia sta finalmente vedendo un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Correnti d’aria più fresche provenienti dai quadranti settentrionali stanno portando un generale calo delle temperature, con una discreta diminuzione del caldo e dell’umidità. Questo cambiamento sarà particolarmente avvertito tra domani e giovedì, quando aria più asciutta e una ventilazione a tratti vivace da nord, specialmente nelle regioni orientali, renderanno il clima più sopportabile.

Le temperature, in questo breve periodo di tregua, rientreranno su valori più vicini alle medie stagionali, con massime ampiamente comprese tra i 28 e i 31 gradi, e punte di 32-33 gradi nelle zone interne, specie quelle tirreniche. Niente a che vedere insomma con i 38-40 gradi diffusi dei giorni scorsi. Questo caldo, finalmente più tollerabile, dovrebbe essere la normalità per la stagione estiva, ma purtroppo sta diventando sempre più raro.

Gli eccessi del Caldo estremo: un problema crescente

Negli ultimi anni, il clima estivo mediterraneo ha visto come saprete un aumento preoccupante degli episodi di caldo estremo, con temperature molto al di sopra delle medie storiche. Questo non è solo un fastidio per chi vive maggiormente esposto al caldo, ma è un problema serio che porta con sé molteplici conseguenze negative. Il caldo eccessivo aumenta i rischi per la salute, specialmente per anziani e bambini, e ha impatti negativi sull’ambiente e l’agricoltura. Queste condizioni estreme, spesso associate a lunghi periodi di siccità, non sono rappresentative dell’estate mediterranea tradizionale, che dovrebbe essere caratterizzata da un caldo più moderato e piacevole, almeno per lunghi tratti della stagione.

Nuova ondata di Caldo in arrivo con l’Anticiclone Africano

A conferma di questo trend, le previsioni meteo ci dicono chiaramente che questa fase di caldo più moderato non durerà a lungo, tutt’altro. I principali centri di calcolo meteorologico concordano nel prevedere una nuova immediata offensiva dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo. Un vasto promontorio di alta pressione africana si consoliderà già tra la fine di questa settimana e soprattutto all’inizio della prossima, estendendosi sull’area euro-mediterranea. Spagna, Francia meridionale, Italia e Balcani finiranno sotto l’afflusso di aria rovente di matrice nord-africana, che farà impennare la colonnina di mercurio su vasta scala.

Temperature in forte aumento

Le temperature torneranno a salire sensibilmente, superando nuovamente le medie stagionali di diversi gradi. Questa nuova ondata di caldo africano si preannuncia non solo intensa, ma anche duratura, stando agli ultimi aggiornamenti. Potrebbe infatti accompagnarci fino alla fine di luglio e persistere anche a inizio agosto, rendendo il clima rovente soprattutto al Centro-Sud, ma molto caldo e afoso anche al Nord.

Le temperature massime torneranno a crescere portandosi nuovamente oltre i 34-35 gradi, con punte fino a 39-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e nelle isole maggiori. E il caldo, come solitamente avviene durante le avvezioni calde sub-tropicali che durano parecchi giorni, diverrà intenso e opprimente anche durante le ore notturne.

Sebbene ci siano pochi margini di cambiamento su questa previsione, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti in quanto comunque possono sempre verificarsi delle variazioni quando si parla di tendenze meteo a oltre 5-7 giorni.