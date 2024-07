Violenta esplosione di un geyser a Yellowstone: scene di panico fra i turisti [VIDEO]

Martedì 23 luglio, un’improvvisa e violenta esplosione ha scosso il Parco Nazionale di Yellowstone, precisamente nella zona di Biscuit Basin. L’evento, avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato documentato in un video postato su Facebook da Vlada March, riproposto poi su vari social network e siti web, che mostra chiaramente l’intensità dell’eruzione.

Nel filmato, si vedono i turisti camminare tranquillamente sulla passerella di legno, tipica dei percorsi del parco, quando un’improvvisa eruzione lancia rocce e detriti verso di loro. L’esplosione, estremamente potente, ha colto di sorpresa i presenti, causando panico e fuggi fuggi generale. Nonostante la drammaticità delle immagini, non sono ancora state riportate notizie ufficiali riguardo eventuali feriti o danni gravi.

Se reporta una explosión en #Yellowstone durante este martes. La erupción ocurrió en la “Cuenca de Biscuit”, área conocida por sus características geológicas únicas como sus aguas termales, lagos y géiseres. Información en desarrollo… pic.twitter.com/DGzLFyabe0 — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 23, 2024

Biscuit Basin è una delle aree più visitate di Yellowstone, famosa per la sua intensa attività geotermica. È nota per i suoi geyser, le sorgenti termali e le piscine di fango bollente, che attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Questo tipo di fenomeni, seppur spettacolari, comportano anche un certo rischio a causa dell’imprevedibilità delle eruzioni.

Lo Yellowstone National Park non ha ancora rilasciato una dichiarazione sull’accaduto. Tuttavia, Mike Poland, un geofisico ricercatore e scienziato responsabile dello Yellowstone Volcano Observatory, ha descritto l’evento come una “esplosione idrotermale” avvenuta vicino alla piscina Sapphire nel Biscuit Basin. Secondo quanto affermato da Poland, a Yellowstone si verificano più volte all’anno esplosioni idrotermali. La maggior parte delle esplosioni avviene però nell’entroterra, senza manifestarsi all’esterno. Un’esplosione simile nell’area di Biscuit Basin è avvenuta nel maggio 2009, quella di oggi però sembra decisamente più intensa.

“Queste cose possono accadere in modo abbastanza casuale,” ha detto Poland martedì pomeriggio. “Sono episodi in cui l’acqua si trasforma in vapore sottoterra. A volte possono essere innescati da terremoti. Spesso sono solo il sistema idraulico sotterraneo. È la casualità del sistema idrotermale”.

Il video di Vlada March ha rapidamente fatto il giro dei social media, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei turisti presenti e hanno condiviso le loro esperienze personali al Parco di Yellowstone. Altri hanno lodato la bellezza e la potenza della natura, ricordando quanto sia importante rispettare e proteggere questi luoghi unici.